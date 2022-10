2.000 Euro Diebesgut

Mann raubt Discounter in Renchen aus und bedroht Mitarbeiterin mit Pistole

Ein 36-Jähriger ist am Sonntag in Offenburg einem Haftrichter vorgeführt worden. Laut Mitteilung der Polizei stehe er unter Verdacht, am Freitag einen Discounter in Renchen überfallen zu haben. Der Täter bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Waffe.