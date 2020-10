Neun Jahre Neuseeland und zurück: Wie Christina Fritz aus Renchen zur preisgekrönten Käserin wurde

Das Leben schreibt manchmal ziemlich spannende Geschichten. Denn wer wie Christina Fritz vom elterlichen Bauernhof im Renchener Maiwald als Hotelfachfrau und Fremdsprachen-Korrespondentin nach Neuseeland übersiedelt, dort in der Gastronomie, in einem Bottleshop und im Bomben-Team der Flughafenpolizei arbeitet und dann wieder in die Heimat zurückkehrt und Ziegenkäse herstellt, hat in seinem persönlichen und beruflichen Leben wahrlich einiges erlebt.

Wer dann auch noch Chefin von 60 Ziegen und 120 Lämmern wird, über Ziegen mit negativen Eigenschaften wie „Gudrun“ nicht meckern darf und nebenbei noch in die Geheimnisse der Fertigung von Ziegenkäse eintauchen muss, der kann ein Lied vom Quereinstieg in ein völlig neues Tätigkeitsfeld singen. Doch dies ist Christina Fritz nach ihrer Rückkehr in den Maiwald 2017 perfekt gelungen. Denn ihre selbst kreierten Produkte reichte sie selbstbewusst für den Deutschen Käsepreis 2019/2020 ein und diese waren so gut, dass sie mit den Preisen „Ziegen-Frischkäse natur“ und dem „Ziegen-Hirtenkäse natur“ ausgezeichnet wurden. Die Käseexperten in der Jury waren vom Maiwälder Ziegenkäse so überzeugt, dass dieser in die Riege der 25 besten „handwerklich hergestellten Käse“ Deutschlands gewählt wurde.