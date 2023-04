Gegen einen 37-jährigen alkohol- und drogensüchtigen Angeklagten sind zwei Verfahren gleichzeitig anhängig: Ein Berufungsverfahren aus einem Gerichtsurteil des Amtsgerichtes Offenburg vom Januar, bei dem der Angeklagte zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt wurde, und das erstinstanzliche Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung, fahrlässiger Brandstiftung und Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss. Das „Kerbholz“ beinhaltete 24 Eintragungen im Strafregister, unter anderem wegen Sachbeschädigungen, Diebstählen, vorsätzlicher Körperverletzung, Trunkenheit, Betrug, Beleidigung und vieles mehr.

Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz geht es im Berufungsverfahren um vorsätzliche gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr aus dem Jahr 2021. Im Strafverfahren sind es Delikte aus dem Zeitraum Juni bis Oktober 2022. In der Anklageschrift von Staatsanwalt Markus Kramer wird dem Mann fahrlässige Brandstiftung in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße in Offenburg im Juni 2022 angelastet.

Den Brand soll er mit einem Feuerzeug gelegt haben. In dem Heim waren 13 Personen untergebracht, es entstand ein Gebäudeschaden im Bereich von 150.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weitere schwerwiegende Straftat war eine räuberische Erpressung am 22. Oktober 2022 in einem Lebensmittelmarkt in Renchen. Der Mann erzwang von der Kassiererin unter Vorhalt einer Pistole 1.850 Euro. Er konnte zunächst mit einem E-Scooter flüchten, wurde aber zeitnah unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss festgenommen.

Im Hinblick auf die Prozessökonomie wurde in Absprache von Gericht und Staatsanwalt ein Teil der Straftaten zu Prozessbeginn eingestellt. So Teile aus dem Berufungsprozess und den Vorwurf der Brandstiftung in der Offenburger Unterkunft im Strafverfahren. Richterin Marion Pabst begründete dies damit, dass ein Teil der eingestellten Tatvorwürfe nicht beträchtlich in das Gewicht fallen, dies auch vor dem Hintergrund auf die verbleibenden Tatvorwürfe.

Nach Überfall auf Supermarkt plagt Täter schlechtes Gewissen

Die Einstellung des Vorwurfes der Brandstiftung, bei dem es sich immerhin um 13 gefährdete Menschen handelte und um 150.000 Euro Sachschaden ging, beruhe auch darauf, dass der Angeklagte diese Straftat nicht einräumte und eine Beweisführung sich als wenig erfolgreich abzeichne. Unter anderem sei ein wichtiger Zeuge zwischenzeitlich gestorben.

Den Widerstand gegen Polizeibeamte räumte der Angeklagte ein. Es kam innerhalb der Mitbewohner zum Streit und anschließender Anzeige. Bei der Festnahme wehrte sich der stark alkoholisierte und polizeibekannte Angeklagte gegen einen Polizisten und habe diesen getreten und dabei verletzt. Der Forderung, seine Halskette, die Schuhe und Hose auszuziehen, wollte er nicht nachkommen. Auf die Frage des sachverständigen Psychiaters Daniel Sanford an den Polizisten, wie er den ihm bekannten Mann charakterisiere, erklärte er: „Er ist ein typischer Verbrecher und Drogenkonsument.“

Die schwerwiegende Straftat, die der räuberischen Erpressung in dem Renchener Lebensmittelmarkt zu später Abendstunde des 22. Oktober, räumte der Angeklagte vollumfänglich ein. „Ich habe Geld gebraucht“, so seine erste Antwort in der Sachaussage. „Ich habe lange mit mir gerungen, habe es dann aber durchgezogen, zum Überfall benutzte ich aber nur eine Plastikpistole.“ Vor der Tat habe er seinen Angaben zufolge neben harten Drogen insgesamt rund ein Liter Jägermeister, drei doppelte Wodka und zwei Flaschen Bier getrunken.

Unter Vorhalten der Pistole auf den Kopf der Kassiererin forderte er Geld aus der Kasse, mit der Warnung „aber schneller“, und verschwand mit einem E-Scooter. Tränenreich schilderte er, wie es ihm im Nachgang leidgetan habe, was er der Frau angerichtet hat. „Ich habe mich lange mit der Lebenssituation der Frau beschäftigt, da es eine rechte Frau war, die ihrem Job nachgehe und eine Familie hat.“

Aufgrund der Einstellung von Tatvorwürfen und Geständnissen des Angeklagten konnte ein Großteil der Zeugen ausgeladen werden, was auch eine Verkürzung des Prozesses von drei auf zwei Verhandlungstage begründet. Das Urteil wird an diesem Mittwoch,19. April, verkündet.