Renchen: Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf der A5

Ein Falschfahrer stößt auf der A5 in Richtung Offenburg zwischen Appenweier und Achern mit einem Lastkraftwagen zusammen und stirbt noch an der Unfallstelle.

An Heiligabend

An Heiligabend kollidierte ein Falschfahrer – in Richtung Offenburg fahrend – auf der Nordfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern bei Kilometer 682 kurz vor 21 Uhr mit seinem Fahrzeug mit einem Sattelzug, der ordnungsgemäß in Richtung Karlsruhe unterwegs war.

Beim Unfall wurde der Fahrer des Autos getötet; der Lkw-Fahrer musste mit leichteren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach dem Unfall brannte der Sattelzug komplett. Die A5 zwischen den Anschlusstellen Appenweier und Achern ist in Richtung Karlsruhe noch bis etwa 10 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag gesperrt; der Verkehr wird ausgeleitet. Die Unfallaufnahme nahm mehrere Stunden in Anspruch. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.