Streitigkeiten in Asylunterkunft Renchen lösen Polizeieinsatz aus

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag in einer Asylunterkunft in Renchen auf mehrere Personen losgegangen und musste abgeführt werden.

In der Nacht zum Dienstag ist es in der Asylunterkunft in der Ziegelstraße in Renchen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Anwohnern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Person mit einem Messer angegriffen.

Der Verdächtige musste in Gewahrsam gebracht werden

Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort einen verletzten 48-jährigen Mann antreffen. Ein 27-Jähriger hatte ihn zuvor mit einem Messer angegriffen. Er wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Ein weiterer Anwohner wurde nach eigenen Angaben von dem Angreifer mit der Faust geschlagen. Da sich der 27-Jährige auch im vor den Beamten nicht beruhigen wollte, wurde er mit Handschellen auf das Polizeirevier verbracht. Dort musste er die restliche Nacht in den Gewahrsamsräumen verbringen.