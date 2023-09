Unbekannte stehlen Bargeld aus Bäckerei in Renchen

Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in Renchen eingestiegen. Sie entwendeten dort Bargeld.

Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in der Vogesenstraße in Renchen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend und den frühen Mittwochmorgenstunden gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei.

Polizeirevier Achern/Oberkirch ermittelt

Die Diebe hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Hierbei entwendeten sie Bargeld.

Der entstandene Sachschaden an der Tür beträgt etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.