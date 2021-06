Unbekannter Toter in Renchen: Polizei bittet um Hinweise

Bei einem Bahnunfall in Renchen-Urloffen ist am Freitagmorgen ein Mann gestorben. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstagnachmittag mitteilte, war der Mann am Freitag gegen 6.30 Uhr bei einem Unfall auf der Rheintalbahn in Höhe des Golfplatzes Urloffen gestorben.

Der Tote war kräftig und zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er trug eine kurze dunkle Hose, ein schwarzes T-Shirt und offene braune Schuhe.

Zudem hatte er ein rotes Herrenfahrrad der Marke Cube mit einem auffällig grünen Zahlenschloss dabei.

Um die Identität des Toten zu klären, bittet die Kriminalpolizei Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0781 212 820 zu melden.