Unfall bei Renchen verursacht schwere Verletzungen

Ein Auto und ein Roller sind am Dienstag bei Renchen zusammengeprallt. Anschließend brachte ein Hubschrauber die verletzte Rollerfahrerin ins Krankenhaus.

Eine 31-Jährige ist am Dienstag auf der L89 von Oberkirch in Richtung Renchen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dadurch stieß sie mit einer entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrerin zusammen, teilte die Polizei mit.

Der Aufprall schleuderte die 17-Jährige in ein Feld neben der Straße. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber transportierte die Rollerfahrerin anschließend in ein Krankenhaus.

Durch den Unfall kam es zu einer Vollsperrung der L89 sowie einem Sachschaden von rund 14.000 Euro. Warum die 31-Jährige auf die Gegenspur geriet, ist noch unklar.