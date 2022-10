Lokale Wirtschaft

50 Betriebe geben bei der Rheinauer Leistungsschau Einblicke in ihre Leistungen

Am Wochenende ist Leistungsschau in Rheinau: Was die Besucher erwartet, wo die Schwerpunkte liegen und welche Sorgen und Nöte die Betriebe gerade umtreiben.