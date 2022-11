Mehr als 50 Jahre lang war Hermann Kiefer als freier Mitarbeiter für den Acher- und Bühler Boten unterwegs. Was er dabei erlebt hat, hat er in einem Bildband über das kulturelle Leben in Rheinau gesammelt.

„Rheinau - einfach neunfach schön“ lautet der Titel eines umfangreichen Bildbandes, den Hermann Kiefer aus Freistett gestaltet hat. Dabei konnte der Autor auf sein riesiges Bilderarchiv zurückgreifen, das er in seiner Eigenschaft als freier Mitarbeiter des Acher- und Bühler Boten über Jahrzehnte angesammelt hat.

Davon haben es dann mehr als 440 Fotos in den 81 Seiten umfassenden Bildband geschafft, an dem der Autor ein Jahr lang gearbeitet hat. Und entsprechend aufgeteilt sind die einzelnen Kapitel auf die neun Ortsteile der Stadt Rheinau, die 1975 gegründet wurde.

50-jähriges Jubiläum zur Stadtgründung Rheinaus hat inspiriert

„Das bevor stehende 50-jährige Jubiläum der Stadtgründung von Rheinau im Jahr 2025 hat mich inspiriert, einen derartigen Bildband zu erstellen, den es so noch nie gegeben hat, also ein echtes Unikat“, erklärt Hermann Kiefer seine Beweggründe.

In der Tat spiegelt der Bildband das vielfältige kulturelle Leben und die Besonderheiten der neun Stadtteile sehr facettenreich wider.

Denn Kiefer war als Pressemitarbeiter in allen Stadtteilen regelmäßig unterwegs und hat das dortige politische und kulturelle Ortsgeschehen, von Helmlingen bis Honau, nicht nur in seinen Zeitungsartikeln dokumentiert, sondern auch im Bild für nachfolgende Generationen festgehalten.

Fotoarchiv zeigt nicht nur Historie der jetzigen Stadt sondern auch zeit davor

So ist ein einmaliges Fotoarchiv über mehr als 50 Jahre hinweg entstanden, das nicht nur die Historie der jetzigen Stadt Rheinau, sondern auch die Zeit davor in Bilddokumenten, veranschaulicht. „Bis zum Jahr 1950 wurde die örtliche Pressearbeit von Mitarbeitern der Gemeinde, zum Beispiel von Ratsschreibern wahrgenommen.

Als dann zunehmend der Wunsch aus der Bevölkerung geäußert wurde, Berichte zu besonderen Anlässen auch mit Bildern zu ergänzen, die örtlichen Mitarbeiter aber nicht über einen Fotoapparat verfügten, wurde eben auch ich immer wieder um entsprechende Berichterstattung gebeten“, erinnert sich Kiefer an die Anfänge seiner Tätigkeit als freier Pressemitarbeiter.

„Der jeweilige Einsatz erfolgte immer in einvernehmlicher Abstimmung und mein Einsatzgebiet reichte schließlich von Honau bis Helmlingen“, so Kiefer ergänzend. Der in Freistett geborene Kiefer betrachtet sich auch als Rheinauer und hat schon immer über den „Tellerrand“ geblickt.

Zwölf Jahre, von 1968 bis 1980, gehörte er dem Gemeinderat Freistett/Rheinau an, erlebte dabei die Gründung der Stadt Rheinau, ist Mitglied in mehreren Vereinen und war auch zeitweise zweiter Bürgermeister-Stellvertreter.

Daneben war er sieben Jahre Vorsitzender des Heimatbundes Freistett und zwölf Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Historischen Vereines, Ortsgruppe Rheinau. In dieser Zeit war er federführend mitverantwortlich für die Heimattage 1970. Als Mitautor war Kiefer maßgeblich an der Chronik „1175 Jahre Freistett“ beteiligt.

Autor beschreibt einen Teil Heimatgeschichte aus dem mittleren Hanauerland

Historisches, aber auch das ganz aktuelle Geschehen in Rheinau und seinen Stadtteilen. Alphabetisch geordnet präsentiert Kiefer dabei, anhand vielfältiger Bilddokumente, das bunte, öffentliche Leben in den neun Ortschaften und beschreibt damit auch einen Teil Heimatgeschichte aus dem mittleren Hanauerland.

Vom Oktoberfest in Helmlingen in den 1970er Jahren, Interessantes aus einem Kuhstall in Diersheim in den 1960er Jahren, Karneval in „Bische“, die letzte Fahrt des „Ändeköpfers“, oder eine Miss-Wahl im ehemaligen „Metropol“ in Freistett, um nur einige zu nennen. Kiefer hat alles im Bild festgehalten. Darunter auch das Gründungsfest der Stadt Rheinau.

Interessant auch die Aufnahme aus dem Jahr 1965 vom Sonntagnachmittag-Stammtisch im Freistetter „Anker“, wo in größerer Runde regelmäßig noch Volkslieder gesungen wurden.

Erläuterungen und Kuriositäten aus der Tierwelt runden Werk ab

Auch auf die andere Rheinseite hat Hermann Kiefer stets den Fokus gelenkt, so 1975, als der Rheinübergang eröffnet wurde. Grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten mit dem Nachbarn Gambsheim gehörten dann auch immer dazu, wie zuletzt das Fest zur Eröffnung des Radweges über den Rhein.

Ergänzend gibt es zu vielen Fotos Erläuterungen und mehreren Seiten mit Bildern aus der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, sowie Kuriositäten runden das eindrucksvolle und einmalige Gesamtwerk von Hermann Kiefer ab.

Ebenso Gedanken zur Stadt Rheinau, in treffender Gedichtform feinsinnig formuliert, vom Songschreiber, Entertainer und ehemaligem „Ortsrumsteher“ von Diersheim, Gerd Birsner.