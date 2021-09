Auf der Ladefläche eines Lkws in Rheinau-Freistett angekommen

Am Samstagabend hat ein Fahrer sein Lkw im Industriegebiet in Rheinau-Freistett abgestellt und dabei Jugendliche auf seiner Ladefläche entdeckt.

Samstag Abend hat ein rumänischer Lkw-Fahrer per Notruf die Polizei verständigt, weil er gegen 21.30 Uhr Personen bemerkt hat, die auf seinem Sattelauflieger gelegen haben. Die Jugendlichen entdeckte er beim Abstellen seines Fahrzeugs in einem Industriegebiet in Rheinau-Freistett, so die Bundespolizeiinspektion Offenburg.

Eine Streife der Landespolizei konnte vor Ort vier jugendliche afghanische Staatsangehörige ohne Ausweispapiere antreffen und übergaben diese einer Streife der Bundespolizei. Der Lkw-Fahrer, wie auch die vier Jugendlichen wurden zur Dienststelle nach Offenburg gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Jugendlichen, vom Lkw-Fahrer unbemerkt, in Rumänien auf die Ladefläche des Lkws gelangt und kamen auf diese Weise in die Ortenau.

Die 15-17-Jährigen stellten einen Asylantrag und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das zuständige Jugendamt weitergeleitet. Auch der Lkw-Fahrer durfte die Dienststelle wieder verlassen. Der Verdacht auf eine Schleusung bestätigte sich nicht.