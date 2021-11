Hoher Sachschaden

Autofahrerin misachtet Vorfahrt und verursacht Unfall in Rheinau

Ein 58-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag beim Überqueren der EDF-Straße in Rheinau einem weiteren Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt verwehrt. So kam es, dass beide Autos zusammenprallten.