Andreas Keck will am Sonntag Bürgermeister in Rheinau werden. Warum er auf einen Wahlkampf weitgehend verzichtet und stattdessen die Bürger in die Pflicht nimmt.

Zum Fototermin muss sich Andreas Keck erst einmal ducken. Die 1,94 Meter Gardemaß hat man ihm gar nicht angesehen, als er bei der Kandidatenvorstellung in der Freistetter Stadthalle lässig über dem Rednerpult lümmelte.

Doch jetzt ragt er so hoch auf, dass man als Fotograf vorsichtig sein muss: Von unten nach oben fotografiert wirken Porträts selten sympathisch. Keck lacht das weg, streicht sich die langen blonden Haare aus der Stirn.

Diese Mähne, die breitkordige Schaffhose, die reichlich angestoßene Ledertasche – alle dies sagt ohne Worte, was Keck sein will: Der Gegenentwurf zum politischen Establishment, der Mann aus dem Volk, der sich als Rheinauer Bürgermeister bewirbt, weil sich außer ihm niemand entschließen konnte, gegen Politprofi Oliver Rastetter anzutreten.

„Eigentlich hatte ich selbst nie den Drang in die Kommunalpolitik“, sagt er, und arbeitet wieder am Bild des Politneulings, der sich mit unbequemen Wahrheiten als Alternative für den Wähler anbietet. „Man kann“, so doziert er, „nicht alles haben, hin stehen und Versprechungen machen.“ Das könne schließlich jeder. Er sage nur eines über sich: „Dass ich authentisch, ehrlich, sparsam sein werde.“

Das höre natürlich nicht jeder gerne von einem möglichen Bürgermeister. Doch Keck rechnet gleichwohl mit einem soliden Ergebnis am kommenden Sonntag und setzt auf Sieg, nicht auf Platz. „Ein Erfolg ist nur ein Wahlsieg, als Zweiter ist man erster Verlierer“, sagt er auf die Frage, welche Chancen er sich ausrechnet, nachdem er spät gestartet ist und auf einen traditionellen Wahlkampf im Grunde verzichtet.

Es fehlt das Engagement im Ehrenamt in allen sozialen Bereichen. Andreas Keck, Bürgermeisterkandidat

„Keine Zeit“, sagt er dazu. „Ich habe fast bis zum Schluss der Bewerbungsfrist gewartet, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass jemand kommt, dem ich mein Vertrauen schenken kann und der besser ist als ich.“ So begründet er die späte Entscheidung für seine Bewerbung um das höchste Amt im Rheinauer Rathaus. Er habe „ganz fest mit einer bestimmten Bewerberin gerechnet“, doch die sei nicht gekommen.

Solides Zeugnis für Michael Welsche

Keck schont seine Zuhörer und potenziellen Wähler nicht. So sieht er die Bürger in der Pflicht, wenn das Gemeinwesen funktionieren soll.

Seinen zumindest in einzelnen Bereichen durchaus grimmig zu nennenden Auftritt bei der öffentlichen Vorstellungsrunde begründet er mit der Zurückhaltung vieler Bürger, wenn es darum geht, sich für die Gemeinschaft einzubringen: „Es fehlt das Engagement im Ehrenamt in allen sozialen Bereichen.“ Keck macht es vor, verweist in seinem Lebenslauf auf eine lange Liste ehrenamtlichen Engagements.

Bürgermeister Michael Welsche stellt Keck nach zwei Amtszeiten ein solides Zeugnis aus: „Man steht hier nicht vor einem Scherbenhaufen.“ Viel zu wenig getan habe die Verwaltung allerdings für die Natur: „Der Umweltschutz kam in meinen Augen deutlich zu kurz.“

Keck engagiert sich gegen die Erweiterung der Kieswerke, vor allem in Diersheim. In Freistett sei es nicht viel anders: „Da wurde Geld gemacht, dass es nur so kracht.“ Bei der Erweiterung der Baggerseen würden rigoros Bäume gefällt in einem Land, in dem man sich zwar über das Verschwinden des Urwalds in Südamerika aufrege, aber vor der eigenen Haustüre gehe man ohne jede Rücksicht vor.

Kiesabbau in Rheinau als ein zentrales Anliegen

Man könne sich natürlich nicht von heute auf morgen aus der Kiesgewinnung verabschieden, aber er fordere ein Konzept für den Ausstieg, so wie es bei Kohle oder Kernkraftwerken der Fall war.

Das Thema Kies hat ihn, der eigentlich nie ein politischer Mensch war, in die Kommunalpolitik gebracht. „Ich war“, so blickt Keck zurück, „immer der Naive, habe geglaubt die Politiker wissen schon, was sie tun.“ Er sei zu jeder Wahl gegangen und habe angenommen, damit seiner Bürgerpflicht Genüge getan zu haben.

Da habe er sich aber getäuscht: „Ich habe jetzt mehr Einblick und wurde eines Besseren belehrt.“