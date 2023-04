Zwei Bewerber, die unterschiedlicher nicht sein könnten: In Rheinau wird am 23. April ein Bürgermeister gewählt. Die Kandidaten boten am Dienstag ein Kontrastprogramm.

Mehr als 9.300 Rheinauer sind am 23. April aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Und während sich in Sasbach immerhin sieben Männer und Frauen vor wenigen Wochen um diesen Job beworben hatten, sah es in Rheinau lange nach einer wenig spannenden Angelegenheit aus.

Vier Wochen lang war der frühere Laufer Bürgermeister Oliver Rastetter (CDU) der einzige Bewerber auf weiter Flur. Kurz vor Bewerbungsschluss warf dann Andreas Keck seinen Hut in den Ring.

Rund 500 Menschen kommen zur Kandidatenvorstellung in Rheinau

Keck macht die Wahl spannender und bunter. Das hat er auch am Dienstag bei der offiziellen Kandidatenvorstellung in der Rheinauer Stadthalle bewiesen. Rund 500 Menschen waren gekommen, um sich die beiden Bewerber aus der Nähe anzusehen.

Dass sie einen unterhaltsamen und teilweise auch amüsanten Abend erlebten, das lag vor allem an Metallbaumeister Keck. Seiner Bewerbungsrede, die er lässig übers Rednerpult gelehnt hielt, merkte man an, dass er schon in und auf der einen oder anderen Bütt oder Bühne gestanden hat. Und er kam beim Publikum an.

Ob sie ihn auch wählen werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Keck hielt sich mit kommunalpolitischen Plänen oder Versprechungen sehr zurück. Auch auf ausdrückliche Nachfrage aus dem Publikum.

Ein harter Kontrast zu Politprofi Oliver Rastetter, der nach zwei Amtszeiten in Lauf ganz genau weiß, wo die Bürger der Schuh drückt und der deshalb die Liste der Sorgen und Wünsche in den neun Rheinauer Stadtteilen souverän hinauf und hinunter deklinierte.

Bürgermeister Michael Welsche begrüßt das Publikum

Doch der Reihe nach. „Es lohnt sich auch, zu stehen“, begrüßte ein erkennbar aufgeräumter und gelöster Noch-Bürgermeister Michael Welsche das Publikum in der Halle, in der nicht jeder, trotz vollständiger Bestuhlung, einen Sitzplatz ergattert hatte.

Die Vorstellungsrunde folgte angesichts von nur zwei Kandidaten alten Mustern: 15 Minuten Redezeit, zehn Minuten Fragen, Ende. Beide Kandidaten nutzten diese Zeit aus, beide allerdings folgten völlig unterschiedlichen Konzepten und Vorstellungen vom Job eines Bürgermeisters.

In den vergangenen Monaten wurde mir bewusst, dass mir das gemeinsame Gestalten fehlt. Oliver Rastetter, Bürgermeisterkandidat

„Der Klimawandel und die Unterbringung von Flüchtlingen stellen große Herausforderungen für die Kommunalpolitik dar“, stimmte Oliver Rastetter auf schwierige Themen ein.

Seine Bewerbung, nachdem er in Lauf auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte, begründete er mit seinem Verständnis von Kommunalpolitik: „In den vergangenen Monaten wurde mir bewusst, dass mir das gemeinsame Gestalten fehlt.“

Rheinau biete eine sehr hohe Lebensqualität, auf die man stolz sein dürfe. Doch es bleiben, auch daran ließ Rastetter keinen Zweifel, Aufgaben. Da gehe es um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Schulen von 2026 an („da müssen wir sehr bald mit der Planung beginnen“) oder auch um fehlende Kita-Plätze. Man müsse „sehr schnell, an einen Neubau ran“. Kurzfristige Entlastung könnten aber auch Naturkindergärten schaffen. Rastetter denkt an drei Standorte, über die Stadt verteilt.

Zeitnah, so kündigte er an, werde man sich um ein gemeinsames Feuerwehrhaus für die Abteilungen Freistett, Rheinbischofsheim und Hausgereut kümmern müssen, möglicherweise kombiniert mit den Themen „Rheinauer Mitte“, wo auch Platz für Polizeiposten und Bauhof sein könne.

Breiten Raum gab Rastetter auch der klimafreundlichen Kommune, beispielsweise Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und den Baggerseen, gerne auch über die erlaubten 15 Prozent Seefläche hinaus.

Beifall auf offener Szene gab es für die Absage an die Geothermie sowie die weitere Suche nach Lithium: „Das ist mir hier im Rheingraben zu heikel.“

Auf die Rückfrage einer Zuhörerin nannte Rastetter seine drei wichtigsten Vorhaben. In dieser Reihenfolge: Kindergartenplätze, das Feuerwehrhaus und die Investitionen in Schulen.

Andreas Keck liefert Kontrastprogramm

Dann das Kontrastprogramm. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Halle so voll geworden ist, weil kurzfristig ein langhaariger blonder Mann sich zur Wahl gestellt hatte“, scherzte der Diersheimer Andreas Keck. Er sei in Kehl geboren, habe immer in der Region gewohnt und werde hier sehr wahrscheinlich auch zu Grabe getragen.

„Wenn ihr mich wählt, bin ich euer Ansprechpartner vom 23. April bis an mein Lebensende, weil ich nicht weglaufen kann.“ Er präsentiere sich hier nicht als „der Saubermann, der mit einer Familie antritt“, sondern als geschiedener Mann, der in einer nichtehelichen Verbindung lebe.

Auf Versprechungen, insbesondere für Investitionen, wollte sich der Bewerber nicht einlassen: „Es kann nicht mehr Geld hinten raus gehauen werden als vorne reinkommt.“ Das heißt, man werde sich auf Einschränkungen einstellen müssen, nach einem Großprojekt unter Umständen Zeit benötigen, bis man das zweite angeht.

Anders, so machte Keck deutlich, werde er als Bürgermeister nicht zur Verfügung stehen. Reiner Wein schmecke nicht jedem. Es müsse schon klar sein, dass es nichts zu diskutieren gebe, wenn ein Bürgermeister sagt, dass man sich bestimmte Vorhaben nicht leisten könne.

Ich habe aus Verdrossenheit heraus Anlauf genommen. Andreas Keck, Bürgermeisterkandidat

„Wenn Ihr nicht bereit seid, mit mir diesen Weg zu gehen, bin ich vielleicht nicht der Richtige für Euch oder Ihr nicht die Richtigen für mich.“ Doch seine Bewerbung sei durchaus ernst gemeint: „Ich habe aus Verdrossenheit heraus Anlauf genommen, die Stadt zu unterstützen, der Stadt zu dienen, die mir am Herzen liegt.“

Dem Prinzip, die Bürger in die Verantwortung zu nehmen statt kommunale Wohltaten zu versprechen, folgte Keck auch in der Fragerunde. Darauf angesprochen, was die Kommune denn als „soziale Unterstützung“ für die Jugend leisten könne, forderte er die jungen Menschen auf, in Vereine einzutreten: „Ich komme hier an den Punkt, dass ich von der Jugend verlange, dass sie sich einbringt.“ Die Jugend- und Sozialarbeit beginne im Verein.

Beispielsweise könne man sich eine Rot-Kreuz-Gruppe suchen und dort erst einmal zum Wohl aller mitarbeiten. „Dann“, so Keck, „können wir uns noch einmal unterhalten.“