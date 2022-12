Ungewöhnliches Angel-Erlebnis

Der Fang seines Lebens: Angler zieht 52-Kilo-Wels aus der Rench

Dieser Angel-Ausflug bleibt Klaus Burkard noch lange in Erinnerung: Was er kürzlich in der Rench bei Rheinau-Helmlingen gefangen hat, erstaunt auch die Experten der umliegenden Anglervereine.