„So ein Training ist eine gute Idee“, waren sich die Teilnehmer am vom Rheinauer Seniorenrat initiierten E-Bike-Training an der Stadthalle Freistett einig. Elke Rehm und Helmut Dix erhofften sich Tipps und Tricks, während Georg Fuss sein eigenes Fahrkönnen und das Eigenleben des Rades im Trainingsbetrieb austesten wollte. Denn das Radeln mit elektrischer Hilfe ist anders. Gefördert wurde das Training vom Land.

Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie liegen vor allem Sport und Bewegung vor der eigenen Haustüre im Trend. So hat der Radsport enorm an Beliebtheit gewonnen. Die Generation 50plus setzt dabei verstärkt auf das E-Bike. Es erhöht die langsam schwindende Flexibilität durch die elektrische Unterstützung beim Fahren und fördert trotzdem die Nachhaltigkeit, da viele auch mal das Auto stehen lassen.

So wie Gerhard Kuhn aus Honau. „Eine Fahrt zu unserem Wochenendziel, unserem Wohnwagen am Achernsee, kostet uns mit den Pedelecs nur 13 Cent“, so der rüstige 82 Jährige, „wir sparen und bleiben in Bewegung, unser Auto wird nur noch für Langstrecken benutzt.“