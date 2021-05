Erneut hat die Erde bei La Wantzenau im Elsass gebebt – mit einer Stärke von 2,6 auf der Richterskala. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Erdbeben gegeben.

Ein leichtes Erdbeben hat es am Mittwochnachmittag erneut bei La Wantzenau im Elsass gegeben. Wie unter anderem der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg mitteilte, bebte die Erde um 15.48 Uhr mit einer Stärke von 2,6 auf der Richterskala.

Das Epizentrum des Bebens lag dem Landesdienst zufolge etwa 2,50 Kilometer südöstlich vom Ortskern der französischen Gemeinde entfernt. Zuletzt hatte es an ähnlicher Stelle am 21. und 3. Mai mit Magnituden von 1,6 und 1,1 gebebt sowie, mit einem Wert von 2,8 deutlich stärker, am 10. April.

In den vergangenen Monaten waren in der Region immer wieder Erdbeben spürbar gewesen, als deren Ursache die Geothermiebohrungen der Firma Fonroche in Vendenheim gelten. Im Ortenaukreis und im südlichen Landkreis Rastatt waren durch die Beben mehr als 420 Gebäude beschädigt worden.