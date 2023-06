In Rheinau-Rheinbischofsheim gibt es wieder eine Poststelle

Seit dieser Woche gibt es wieder eine Poststelle in der Hauptstraße in Rheinau-Rheinbischofsheim. Aber eine wichtig Sache fehlt noch.

Seit dieser Woche hat auch Rheinbischofsheim wieder eine Poststelle in der Hauptstraße. Ein kleines bisschen mehr Infrastruktur ist wieder im Dorf, so der Tenor der Bürger. Jetzt fehle nur noch der Briefkasten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Jasmin Derflinger von der Deutschen Post Group auf Anfrage mitgeteilt, dass nicht nur für Freistett, sondern auch in Rheinbischofsheim eine Lösung gefunden sei. In Freistett zeichnete sich ein nahtloser Übergang der Postfiliale mit Ken Jackstell, dem Greenhouse-Betreiber, ab und dieser wurde auch rasch vollzogen. In Rheinbischofsheim tat sich nichts.

„Wir planen, um die Servicequalität weiterhin gewährleisten zu können, die Wiedereröffnung einer von uns betrieben Filiale in der Hauptstraße 227“, erklärte Derflinger damals, der eine Partnerlösung für Rheinbischofsheim sichtlich lieber wäre. „Doch hierfür benötigen wir aber noch das entsprechende Personal.“

Positive Resonanz bei den Post-Kunden in Rheinau-Rheinbischofsheim

Nun konnte Einzelhandelsverkäuferin Nicole Précour aus Sasbach als Teilzeitkraft gewonnen werden. Noch ist sie alleine, hofft aber auf baldige Verstärkung. Sie wurde bereits von der Post geschult und lernt sich derzeit noch in den vollständigen Postservice ein.

Sie steht bereits von Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr für Postgeschäfte, die neben dem Paketversand auch Briefsendungen und den Verkauf von Briefmarken einschließen, parat. „Ich bin noch am Einrichten“, erklärte sie.

Die Resonanz der Kunden sei sehr positiv. Es soll auf jeden Fall noch gemütlicher werden. Sie träumt von einer kleinen Begegnungsstelle im Ort, wo sich die Kunden wohlfühlen und kann sich auch vorstellen, das Sortiment weiter zu vergrößern.