Feuerwehr rettet vermeintliche Giftschlange in Rheinau

Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung ist die Freiwillige Feuerwehr Rheinau am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr alarmiert worden. Gemeldet wurde eine vermeintlich giftigen Schlange in der Freistetter Kronenstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich de Schlange bereits in einem verschlossenen Behälter, so dass von diesem Tier keine Gefahr mehr ausging, teilte die Feuerwehr mit.

Nach Rücksprache mit einem Reptilienbeauftragten handelte es sich bei der Schlange um eine Ringelnatter, die nach Absprache mit der Leitstelle an einem öffentlichen Gewässer wieder ausgesetzt wurde. Gegen 20.15 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.