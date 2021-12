Frau nach Verkehrsunfall in Rheinau leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Rheinau zwischen zwei Lkw-Fahrern hat einen Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro verursacht.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Straße „Im Bahnwörtel“ in Rheinau ist eine 57-jährige Lkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 28-jähriger Lkw-Fahrer gegen 14 Uhr von einem Grundstück einer Metallbaufirma in die Straße einfahren, als er offenbar die Vorfahrt der vorbeifahrenden 57-Jährigen missachtete. Bei der darauffolgenden Kollision wurde der Lkw des Mannes gegen einen Metallzaun neben der Straße geschoben. Der Zaun und die beiden Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.