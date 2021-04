Nachbar versperrt Weg in Rheinau mit Schranke: Anliegern reicht es

Da ist Streit programmiert: Plötzlich macht der Nachbar den Weg dicht und so mancher Benutzer und Anlieger wundert sich, stand doch der Weg schon seit unvordenklicher Zeit jedermann frei zur Verfügung.

So auch in Freistett, wo von der „Großen Barr“ über das Schmidtböschel und dem Steinernbühnd vorbei an der Groß Bühnd und Sommerfeld ein Wirtschaftsweg bis zum Gewann Walterslach führt.

Seit vergangenem Jahr im Mai versperrt gleich zu Anfang des Weges eine Schranke die Durchfahrt. Eine telefonische Anfrage beim Eigentümer der Schranke, aus welchen Beweggründen er diese errichtet hat, blieb unbeantwortet.