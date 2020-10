Diersheim

Fritteuse brennt in Gaststätte in Rheinau: 100.000 Euro Schaden

In einer Gaststätte in Rheinau-Diersheim hat es am Dienstagabend gebrannt. Laut Polizei fing gegen 21:40 Uhr eine Fritteuse in der Hanauer Straße Feuer. Die Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Personen wurde keine verletzt.