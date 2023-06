Lasse Ludwig aus Rheinau-Helmlingen peilt mit der U21 den WM-Titel an

Nach der Runde ist vor der WM. Für Handball-Torhüter Lasse Ludwig geht es unmittelbar nach Beendigung der Punktspiele nahtlos weiter. Der aus den Reihen des TuS Helmlingen hervorgegangene Keeper, der in der vergangenen Woche mit dem VfL Potsdam beim 32:32 gegen Lübbecke das Saisonfinale in der Zweiten Bundesliga bestritt, kämpft mit der deutschen U21-Nationalmannschaft vom 20. Juni bis 2. Juli im eigenen Land um den WM-Titel.

Zunächst geht es in der Vorrunde in Hannover gegen Libyen (20. Juni), Tunesien (21. Juni) und Algerien (23. Juni). Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein, in der in Magdeburg die möglichen Gegner Frankreich, Polen, Kroatien oder USA heißen. Am 29. Juni wird in der Berliner Max-Schmeling-Halle das Viertelfinale angepeilt. Am 1. Juli (Halbfinale) und am 2. Juli (Finale beziehungsweise Spiel um Platz drei) hoffen Ludwig und Co, ebenfalls in Berlin um die Medaillen kämpfen zu können – und dies in einer vollen Arena.

Erste Erfahrungen beim TuS Helmlingen gesammelt

Was Letzteres bedeutet, bekam Ludwig in der abgelaufenen Bundesliga-Saison am eigenen Leib zu spüren. Der mit einem Zweitspielrecht für den European-League-Sieger Füchse Berlin ausgestattete 20-Jährige erhielt in der Endphase der Runde seine Chance und nutzte diese eindrucksvoll. Zwar konnte er zunächst die 28:32-Niederlage in Stuttgart nicht verhindern, empfahl sich mit einer starken Leistung aber für weitere Einsätze in der Bundesliga.

Die nächsten Bewährungsproben folgten umgehend. Da die etatmäßigen Berliner Stammtorhüter Dejan Milosavljev und Viktor Kireev ausfielen, mussten Ludwig als Nummer eins sowie als zweiter Mann Tom Göres im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt ran und waren beim 37:33-Sieg prompt die Matchwinner. Elf Paraden verzeichneten die Statistiker für den 1,93 Meter großen Nachwuchs-Keeper aus dem Rheinauer Stadtteil.

Für Zweiligist VfL Potsdam und Erstligist Füchse Berlin spielberechtigt

Das anschließende Lob kam von höchster Stelle. So erklärte der dänische Weltmeister Mathias Gidsel, Ludwigs Mannschaftskamerad: „Es war unfassbar, wie Tom und Lasse das gemacht haben.“ Handball-Legende Stefan Kretzschmar, Sportvorstand bei den Füchsen, meinte geradezu euphorisch: „Man konnte vor dem Duell gegen Flensburg nicht davon ausgehen, dass wir das Torhüterduell gewinnen, was wir aber mit 14:11 geschafft haben. Das ist natürlich überragend, wie wir das gelöst haben.“

Der Gipfel der Wertschätzung war, als der Hallensprecher in der Max-Schmeling-Halle nach einem gehaltenen Siebenmeter laut den Namen „Lasse“ ins Mikrofon rief und 9.000 Zuschauer danach lautstark „Ludwig“ skandierten. „Ich war zwar die ganze Zeit über im Tunnel, aber das habe ich schon mitbekommen. Das war einmalig, Gänsehaut-Feeling“, so der U19-Europameister von 2019.

Gala in der Max-Schmeling-Halle vor 9.000 Zuschauern

Den Lohn für die Gala-Vorstellung gab es im nächsten Heimspiel der Füchse. Ludwig durfte gegen den HC Erlangen trotz der Rückkehr von Milosavljev von Beginn an aufs Feld und war erneut maßgeblich am weiteren Berliner Sieg (39:30) beteiligt. Der Mann aus dem 900-Seelen-Ort Helmlingen hat es damit tatsächlich geschafft, sich in der Millionen-Metropole Berlin in die Herzen der Fans zu spielen, was in der Hauptstadt-Presse ausführlich gewürdigt wurde.

Zuletzt stand Ludwig, dessen Schwester Zoe bei der HSG Blomberg-Lippe ebenfalls in der Bundesliga aktiv ist, dann wieder zwischen den Potsdamer Pfosten. Unter der Regie von Trainer Bob Hanning sicherte sich das Team als Aufsteiger den respektablen siebten Platz im Endklassement der Zweiten Bundesliga.

Bei der U21-WM, die gemeinsam von Deutschland und Griechenland ausgerichtet wird, soll es nach ganz oben gehen. „Ich freue mich auf die WM, weil wir vor heimischer Kulisse mit einer tollen Mannschaft alles geben werden, um unsere Junioren-Nationalmannschaftszeit mit einem WM-Titel zu krönen“, sagt Ludwig, der zusammen mit David Späth von den Rhein-Neckar Löwen für den Rückhalt im Tor sorgen soll.

Bei der WM ist das Heuberger-Team ein heißer Titelkandidat

An seiner Entschlossenheit lässt er keinen Zweifel: „Bei allem Respekt vor der starken Konkurrenz, aber wenn ich in ein Turnier gehe, dann möchte ich das auch gewinnen.“

DHB-Bundestrainer Martin Heuberger, unter dessen Ägide bereits 2009 und 2011 der U21-WM-Titel geholt wurde, sieht seine Mannen gut gerüstet. „Die Vorfreude ist bei allen groß“, beschreibt der Schutterwälder die Stimmung im Team vor der Heim-WM, in die Deutschland als heißer Titelkandidat geht.

Derweil spricht DHB-Sportvorstand Axel Kromer im Vorfeld der Weltmeisterschaft von einer „sehr talentierten Mannschaft mit großem Potenzial für die Zukunft auch über die U21-WM hinaus.“ Wenn nicht alles täuscht, gilt diese Einschätzung vor allem auch für Lasse Ludwig, der einst vom Hanauerland aus aufgebrochen ist, um einen Platz in der großen Handball-Welt zu erobern und auf dem besten Weg dazu ist.