Mann in Rheinau will Unkraut entfernen und fackelt die Gartenhecke ab

Das hatte sich ein akkurater Hobbygärtner in Rheinau-Honau im Ortenaukreis wohl so auch nicht gedacht. Er wollte auf seinem Gelände in der Hohe-Au-Straße unerwünschte Pflanzen mit einem Gasbrenner entfernen. Der Funkenflug setzte mit dem Unkraut die Thuja-Hecke in Brand, was der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau am Samstag, kurz nach 14 Uhr, einen Einsatz bescherte.

Unter dem Stichwort Vegetationsbrand, Hecke brennt wurden laut Bericht der Feuerwehr die Abteilungen Diersheim-Honau und Freistett über die Integrierte Leitstelle alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, versuchte der Hobbygärtner bereits mit einem Wasserschlauch die brennende Thuja-Hecken auf dem Grundstück zu löschen.

Mittels einer sogenannten Schnellangriffsleitung des Tragkraftspritzenfahrzeugs der Feuerwehr, konnte der Brand vollends gelöscht und die Hecken bewässert werden. Schließlich war das Feuer aus. Verletzte gab es nicht, zudem handelt es sich laut Feuerwehr nicht um einen Fremdschaden. Vor diesem Hintergrund warnt die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung, Unkraut mittels Gasbrenner zu entfernen, da das Risiko des Funkenfluges nicht abgeschätzt werden kann.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr konnte noch während der Anfahrt wieder umdrehen

Gegen 15.15 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab, und übergab die Einsatzstelle an die Polizei und den Eigentümer. Das Löschgruppenfahrzeug aus Freistett konnte noch während der Anfahrt umdrehen, weil die Unterstützung nicht benötigt wurde. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrleute mit zwei Autos und die Polizei.