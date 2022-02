Mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis in Linx am Steuer

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 14.15 Uhr betrunken und ohne Fahrerlaubnis in Rheinau unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, folgte nach einem Zeugenhinweis die Fahrzeugkontrolle auf einem Supermarktplatz in der Tullastraße.

Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen und schloss eine medizinische Ursache aus. Ein Atemalkoholtest konnte von dem 41-Jährigen nicht mehr durchgeführt werden, weshalb er zur Blutentnahme auf die Dienststelle musste.

Beamte stellten ebenfalls das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis auf der Dienststelle fest. Auf den 41-Jährigen wartet jetzt eine Strafanzeige.