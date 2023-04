Der Gemeindewahlausschuss in Rheinau hat zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zugelassen. Gewählt wird am Sonntag, 23. April.

Das Rennen um den Bürgermeisterposten in Rheinau ist nun offiziell eröffnet. Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Rheinau hat am Montagabend die Kandidaten für die kommende Bürgermeisterwahl zugelassen. Nach der am 10. Februar öffentlichen Ausschreibung der Stelle haben sich in der Bewerbungsfrist vom 11. Februar bis 31. März zwei Kandidaten gemeldet.

Der 43-jährige ehemalige Bürgermeister von Lauf, Oliver Rastetter (CDU), warf als erster nach Fastnacht am 23. Februar seinen Hut in den Ring. Auf den letzten Drücker entschied sich dann am 30. März auch der einheimische und unabhängige 51-jährige Andreas Keck, Meister der mechanischen Instandhaltung, zur Kandidatur.

Der amtierende Bürgermeister Michael Welsche (parteilos) stand nun erstmals in seiner Amtszeit dem Gemeindewahlausschuss vor, da er selbst nach 16 Jahren Amtszeit von einer weiteren Kandidatur absieht.

Wahlausschuss überprüft Dokumente der Bewerber

Zunächst verpflichtete Welsche die Beisitzer, deren Stellvertreter und die Schriftführer. Nach diesem formellen Akt überprüften und bestätigten diese die Bewerbungsunterlagen auf Fristgerechtigkeit und Vollständigkeit.

Dabei geht es im wesentlich um drei Dokumente: die schriftliche Bewerbung mit handschriftlicher Unterschrift, die vom Wohnort auszustellende Wählbarkeitsbescheinigung und die eidesstattliche Versicherung des Bewerbers, dass seiner Wahl nichts entgegensteht.

Beide Kandidaten wurden zur Wahl zugelassen. Außerdem legte der Wahlausschuss nicht nur die Reihenfolge der Kandidaten auf den Wahlzetteln fest – nach zeitlichem Eingang der Bewerbung –, sondern regelten auch weitere organisatorische Fragen wie zur Stimmzettelherstellung und den weiteren Wahlverlauf.

Bewerbervorstellung findet am 11. April in Freistett statt

So findet die Bewerbervorstellung am kommenden Dienstag, 11. April, ab 19 Uhr in der Stadthalle Freistett statt. Jeder Kandidat hat 15 Minuten Redezeit und stellt sich weitere 15 Minuten den Fragen der Bürger.

Die Wahlberechtigungskarten wurden bereits verschickt. 9.309 Rheinauer sind wahlberechtigt. Gewählt wird dann am Sonntag, 23. April, in den elf Wahlbezirken in den jeweiligen Ortsteilen. Auch kann ab dato per Briefwahl abgestimmt werden.

„Ab 18 Uhr wird dann ausgezählt und die jeweiligen Ergebnisse in der Stadthalle präsentiert“, erklärte Welsche, „voraussichtlich um 19 Uhr werden wir das vorläufige Wahlergebnis verkünden können.“