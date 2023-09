Seine Solokarriere steht hinten an. Jean-Noël Briend ist mittlerweile vor allem als Musikprofessor tätig. Bei der Sommerakademie in Rheinbischofsheim kehrte er aber auf die Bühne zurück.

Der französische Opernsänger Jean-Noël Briend hat das Flair der großen Weltbühnen nach Rheinbischofsheim gebracht. Vor einigen Jahren hat sich der in Rennes in der Bretange Geborene Tenor in dem beschaulichen, aber regional gesehen zentralen Dorf niedergelassen.

„In einer Stunde und 40 Minuten bin ich mit dem TGV in Paris und in zwei Stunden am Flughafen in Frankfurt“, sagte er. Dort will er in der Hektik des ständig Unterwegsseins entspannen können und seinen Lebensabend verbringen.

Weil es Spaß machte, belegte ich einen Kurs für Gesang. Jean-Noël Briend

Opernsänger

Auf die große Bühne fand er eher zufällig. Zwar habe er mit sechs Jahren das Klavierspielen angefangen, doch ihm lagen die Naturwissenschaften. Er wollte zuerst Helikopterpilot und später dann Musiklehrer werden. „Mit 15 Jahren sang ich mit meinem Vater in einem Musiklehrerchor und als Student verdiente ich mir Geld als Mitglied in einem Theaterchor“, erinnerte sich Briend.

„Weil es Spaß machte, belegte ich einen Kurs für Gesang.“ Seinen ersten Auftritt als Solist hatte er mit der berühmten Sopranistin Patricia Petibon. Von da an nahm ihn der Gesang gefangen und bereits 22-jährig entschied er sich für den klassischen Operngesang und er studierte Gesang, Klavier und Chorleitung unter anderem am Pariser Konservatorium und der Sorbonne.

Opernsänger zu werden war Briends großes Ziel

Nachdem er zunächst als Chorleiter sein Geld verdient hatte, war sein großes Ziel, Opernsänger zu werden. Er feilte an einem einzigartigen und ungewöhnlich fülligen Bariton. „Ich wollte im Zusammenspiel mit anderen nicht nur schöne Musik machen, sondern auch verschiedene Rollen verkörpern“, erklärte er.

So sang er als Musiker mit vielen Facetten – zunächst als Bariton und ab 2000 als Tenor, mit dem sich ihm ganz neue Rollen eröffneten, mehr als 25 verschiedene Rollen – auf Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Japanisch und Russisch. 2005 sang er im Ensemble des Deutschen Nationaltheaters in Weimar.

Rolle des Don José in Carmen ist sein internationaler Durchbruch

Als freiberuflicher Opernsänger feierte er 2012 als Faust an der Stuttgarter Staatsoper seinen persönlich größten Erfolg. Währenddessen öffnete ihm die Rolle des Don José in Georges Bizets Oper Carmen, die er über 80-mal in Deutschland über Kairo bis nach Japan und Südkorea spielte, die internationalen Weltbühnen.

2014 verkörperte er den Orso in der Uraufführung der zeitgenössischen Oper Colomba in der Opéra de Marseille und 2016 war er Gast in der Opéra de Lyon als Benjamin in „Benjamin, dernière nuit“ von Michel Tabachnik.

„Nur die für mich liebste Rolle als Werther in der Oper von Jules Massenet – für mich eine der stimmungsvollsten Opern – durfte ich nie auf der Bühne darstellen“, bedauerte der Künstler. „Ich habe sie nur einstudiert und war beim Vorsingen, aber letztlich hat das Engagement nicht zu meinen anderen Verpflichtungen gepasst.“

Im November 2019 gab er seine vorerst letzte Vorstellung als Opernsänger in Brüssel als Porcus in der Oper „Jeanne d´Arc au bûcher“ von Paul Claudel und Arthur Honegger, erinnert sich der 53-Jährige. „Damals gab ich mir sechs Monate Bedenkzeit, um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Eine internationale Opernkarriere ist schön und ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber ist das alles?“

Denn als Opernsänger arbeitet man auf einem hart umkämpften Markt mit viel Konkurrenz und lebt ständig unterwegs aus dem Koffer. Dann kam Corona und in Briend wuchs der Wunsch nach mehr Stabilität, Verlässlichkeit und Sesshaftigkeit. Damals entschied Briend, sein Wissen und seine Erfahrungen der Welt weiterzugeben.

Er hatte nicht nur bei der von ihm initiierten Internationalen Sommerakademie am Rhein (ISAR) ab 2016, sondern auch als Gastdozent für Meisterkurse an der Musikhochschule von Paris und Mannheim sowie als Gesangslehrer ab 2017 an der Musikhochschule Straßburg gemerkt, wie viel Freude er an der Lehre hat.

Das ist ein ganz anderes Leben. Jean-Noël Briend

Opernsänger

Und so folgte 2022 die Berufung zum Professor im Hauptfach Gesang an der Hochschule für Musik in Dresden. Ein weiteres seiner Ziel wurde damit abgehakt.

„Das ist ein ganz anderes Leben“, sagt der Opernsänger, der nun Musikprofessor ist. Statt selbst zu üben und auf der Bühne zu stehen, gibt er Einzelunterricht für die kommenden Opernsänger. „Und es macht sehr viel Spaß.“

Eine mögliche Rückkehr auf die Bühne ist noch ungewiss

Aber ob das seine letzte Station sein wird, oder ob er nochmals auf die großen Bühnen zurückkehren wird, weiß er noch nicht. Doch in Rheinbischofsheim bei der Sommerakademie wird er immer wieder gerne im Rampenlicht stehen. „Wie lange man wirklich gut singen kann, hängt vom Körper ab – von der Muskelstütze und der Fitness – aber auch vom Menschen.“

Sein nächstes Ziel ist die deutsche Staatsbürgerschaft. „Ich lebe und arbeite hier, dann will ich auch den deutschen Pass.“, so sein Argument. „Ich will mich auch in 15 Jahren hier in Rheinbischofsheim mit meiner jetzigen Lebensgefährtin niederlassen.“