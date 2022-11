Fünfstellige Summe

Nach Vandalimus-Schaden: Kirchen-Orgel in Freistett klingt wieder wie vorher

Im Frühjahr 2021 waren Unbekannte in die Sankt Georgskirche in Freistett eingebrochen und hatten unter anderem die Orgel beschädigt. Nach langem Hin und Her übernahm die Versicherung die Regulierung des Schadens.