Postkunden atmen auf: Rheinau bekommt bald wieder eine dritte Postfiliale

Die Deutsche Post hat eine Lösung für die geschlossenen Filialen in Freistett und Rheinbischofsheim gefunden. Bald gibt es in Rheinau damit wieder drei geöffnete Anlaufstellen.

Die Zeit der Ungewissheit hat ein Ende, die Postkunden in Rheinau atmen auf. Bald hat Rheinau wieder drei Postfilialen: Neben der altbewährten Filiale in Diersheim beim Autohaus Waag in der Rheinwaldstraße 2 hat die Deutsche Post, so laut Jasmin Derflinger von der Deutschen Post Group auf Anfrage, sowohl für Freistett als auch Rheinbischofsheim eine Lösung gefunden.

„Für Rheinbischofsheim planen wir, um die Servicequalität weiterhin gewährleisten zu können, die Wiedereröffnung einer von uns betriebenen Filiale in der Hauptstraße 227. Doch hierfür benötigen wir aber noch das entsprechende Personal“, erklärte Derflinger. „Selbstverständlich suchen wir weiterhin nach einer geeigneten Partnerlösung für Rheinbischofsheim.“

Sie betonte, dass die Zusammenarbeit mit Partnern den Kunden spürbare Serviceverbesserungen bringe, wie beispielsweise eine deutliche Erweiterung der Öffnungszeiten von früher noch durchschnittlich 18 Wochenstunden 1990 auf heute rund 55.

Es seien damit dreimal so lange Öffnungszeiten. Auch dem örtlichen Einzelhandel bringe das Angebot von Postdienstleistungen mehr Frequenz und damit zusätzliche Umsätze.

Greenhouses zieht in Freistett auf die rechte Seite der Hauptstraße

„Für Freistett haben wir einen Partner gefunden, der unter der bestehenden Adresse, Hauptstraße 46, die Freistetter Filiale 554 weiter betrieben wird“, freut sich die Post-Sprecherin.

Ken Jackstell, Inhaber des gegenüberliegenden Greenhouses, wird seinen bestehenden Laden in die beiden bestehenden Ladengeschäfte auf der rechten Seite der Hauptstraße umziehen: Rechts wird das Greenhouse weiter Kunden über 18 Jahren Tabak, Shisha und Hanfprodukte verkaufen und links wird er zur bestehenden Poststelle künftig eine zentrale Anlaufstelle für sämtliche großen Paketdienstleister anbieten, von GLS, DPD über UPS bis Hermes und der Post.

„Momentan ist es etwas turbulent, noch muss renoviert, umorganisiert und das Greenhouse umgezogen werden“, erklärte Jackstell.

Obwohl er kurzfristig für die vorherige Betreiberin, die laut Vertrag eigentlich die Postdienstleistungen bis zum 31. Dezember hätte anbieten müssen, in die Bresche sprang. Von ihr habe er wegen Unstimmigkeiten im Oktober sogar Hausverbot erteilt bekommen.

Leistungen umfassen neben Paketversand unter anderem Postlagerung sowie Postident

Zwischenzeitlich wurde Lukas Wernicke bereits von der Deutschen Post geschult und übernimmt seit Anfang November von 9 bis 16 Uhr bereits die Postgeschäfte, bis der Laden endgültig in zwei bis drei Wochen umgezogen ist.

Die Leistungen umfassen neben dem Paketversand auch Briefsendungen, Verkauf von Briefmarken, Postlagerung sowie Postident. „Danach wird die Post bis 18 Uhr geöffnet sein und wir nehmen dann auch die Pakete der anderen Versender hier an“, erklärte er.

„Ich habe mich bereits gut eingelernt, Fragen, die hier und da aufkommen, klären sich meist von selbst.“ Auch die Kunden, die wieder rege vom Service der Postfiliale Gebrauch machen, freuten sich, dass die Zeit der Ungewissheit und der immer kürzeren und unregelmäßigen Öffnungszeiten nun endlich ein Ende haben.

Packstationen der Deutschen Post soll 2023 in ganz Baden-Württemberg erhöht werden

Darüber hinaus investiere die Deutsche Post seit vielen Jahren konsequent in den bedarfsgerechten Ausbau ihres stationären Netzes. Auch wurde das Onlineangebot konsequent ausgebaut.

Beispielsweise können Kunden online oder in der Post&DHL-App eine Paketmarke kaufen und ihrem Zusteller das frankierte Paket direkt während der Zustellung mitgeben.

Außerdem soll die Zahl der Packstationen bis Ende 2023 in Baden-Württemberg und damit auch in Rheinau konsequent erhöht werden. In Freistett gibt es derzeit zwei Packstationen, die rund um die Uhr geöffnet sind.