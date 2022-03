Neuer Mobilfunkstandard: Rheinau erhält 5G-Anschluss

Rheinauer Nutzer des O2-Netzes dürfen sich freuen: Der Funkmast am Friedrich-Stephan-Sportplatz in Freistett wird derzeit von der Telefonica um den neuen Standard 5G erweitert.

Auch Vodafone plant noch dieses Jahr in Rheinau zusätzliche Mobilfunk-Antennen zu installieren, um das bestehende LTE-Netz zu verstärken und die neue Mobilfunktechnologie 5G in den Ort zu bringen. Lediglich die Deutsche Telekom hat nach eigenen Aussagen noch keine konkreten Planungen für Rheinau.

Der Mobilfunk scheint ein Sektor zu sein, der einem raschen Wandel unterlegen ist. Noch bei einer Anfrage dieser Zeitung im Dezember teilten alle drei Mobilfunkanbieter mit: „Insgesamt ist die mobile Sprach- und Breitbandversorgung Rheinau gut, sodass derzeit kein weiterer Ausbau geplant ist. Die mobile Sprachversorgung erreicht 99,1 Prozent und die mobile Breitbandversorgung 98,2 Prozent der Haushalte.“

Seit vergangenem Sommer mussten sich die Handynutzer daher nach der 3G-Abschaltung mit LTE im 4G-Netz begnügen. Klagen über langsame Verbindungen, Abbrüche bis hin zu ganz fehlender Verfügbarkeit häuften sich. Plötzlich denken die Mobilfunkbetreiber um.

„Unser Netz ist nie ganz fertig. Wir verbessern ständig. Mit neuen Diensten und laufenden Verbesserungen der Frequenznutzung“, erklärt Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Telekom.

Mobiler Datenverkehr in der Ortenau wächst rasant

„Außerdem beobachten wir kontinuierlich den Bedarf und den Verkehr in den Funkzellen.“ Denn der mobile Datenverkehr im Ortenaukreis wächst rasant mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell rund 28 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet.

Etwa, um soziale Medien wie Facebook, WhatsApp und Youtube zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Veranstaltungen aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder, um sich in Nachrichtenportalen zu informieren.

Neuer Mobilfunkstandard Schneller im Netz: 5G deckt beim mobilen Internet alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab - das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit und sowie noch niedrigere Latenzzeiten. Mehr Möglichkeiten: Damit wird das Netz revolutioniert, denn verzögerungsfreier Informationsaustausch macht vieles wie vernetztes Fahren, oder auch Fernoperationen erst möglich. Glasfaser als Basis: Basis des Netzes sind neben modernster Sendetechnologie leistungsfähige Glasfasernetze, die die Funkmasten mit dem weltweiten Netz verbinden. kec

„Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den Ausbau des LTE-Netzes und dem Aufbau des 5G-Netzes Rechnung“, erklärt Volker Petendorf von Vodafone. „Dazu werden die bestehenden 130 Mobilfunkmasten in der Ortenau nicht nur aufgewertet, sondern auch Stationen punktuell neu gebaut.“

Die ersten 30 Mobilfunkstationen mit 5G-Technologie hat Vodafone im Ortenaukreis vom Rhein über die Tiefebene bis hoch in den Schwarzwald bereits in Betrieb genommen. 2022 soll an drei weiteren Mobilfunkstationen im Landkreis erstmals 5G aktiviert werden, um zusätzliche Netzabdeckungen zu erlangen – darunter auch einer in Rheinau, wo außerdem an zwei Masten die LTE-Kapazitäten gesteigert werden.

02 erhöht Netzabdeckung und Netzkapazität

Schneller hat O2 reagiert, diese arbeiten bereits vor Ort und erhöhen damit zeitnah für ihre Kunden sowohl die Netzabdeckung als auch die Netzkapazität.

„Vergangene Woche waren die Arbeiter mit einem Steiger da und haben die neuen 5G-Funkantennen auf der Plattform platziert. Diese Woche werden die Leitungen verlegt und kleinere Restarbeiten erledigt“, so Pressesprecher Jörg Borm von Telefonica auf Anfrage dieser Zeitung.

„Dann kann jeder, der ein entsprechendes 5G-Endgerät und einen entsprechenden Vertrag hat, 5G nutzen.“ Im Ortenaukreis hat O2 in den vergangenen zwei Jahren insgesamt mehr als 70 neue Anlagen zur Verbesserung der 4G-Versorgung errichtet und erstmals eingeschaltet. Zudem werden die Kunden über neun Anlagen mit dem neuen 5G-Standard versorgt.