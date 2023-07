Ein Auto gerät nach Auffahrunfall in Brand bei Rheinau

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto in Brand geriet, ist es am Montagmittag in Rheinau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr.

Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die L87 von Freistett kommend in Richtung Achern. Kurz vor dem Maiwaldkreisel fuhr der junge Mann auf den vor ihm fahrenden Transporter. Das Auto des 22-Jährigen fing noch an der Unfallstelle Feuer. Dem Fahrer gelang es noch, sich rechtzeitig aus dem Wagen zu befreien.

Die Unfallbeteiligten verletzten sich leicht

Das Auto des Mannes brannte vollständig aus. Der 22-Jährige sowie der Fahrer des Transporters und dessen Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden anschließend in das Ortenau Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Der Sachschaden an dem Transporter beträgt ungefähr 2.000 Euro.