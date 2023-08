Vorfall am Samstag

Rheinau-Freistett: Polizei sucht Unfallstelle

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete dem Polizeirevier Kehl am Samstag gegen 19.45 Uhr ein im Frontbereich erheblich beschädigtes Auto, das die L75 in Rheinau-Freistett in südliche Richtung befuhr und hierbei fortlaufend Fahrzeugteile verlor.