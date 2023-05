Rheinau: Traktorfahrer muss nach Zusammenprall ins Krankenhaus

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Rheinau mit einem Traktor kollidiert. Dessen Fahrer verletzte sich dabei. Womöglich blendete die Sonne die Verursacherin.

Eine 47-Jährige ist am Dienstag auf der K5311 in Rheinau auf einen Traktor aufgefahren. Später gab die Frau an, die Sonne hätte sie vor dem Unfall um 20.30 Uhr geblendet, teilte die Polizei mit. Sie habe das Fahrzeug vor ihr deswegen nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen.

Anschließend kam das Auto der 47-Jährigen von der Straße ab. Der Traktor brach nach dem Zusammenprall auseinander.

Außerdem schleuderte es den Fahrer des Traktors während dem Unfall aus seinem Fahrzeug. Dabei verletzte er sich. Der Rettungsdienst brachte den Mann deshalb ins Krankenhaus.