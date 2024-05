Rheinau: Unbekannte versuchen am Feiertag in Supermarkt einzubrechen

Die Einbrecher haben am Mittwoch probiert, durch das Aufschieben der Türen in einen Supermarkt in Rheinau-Freistett einzudringen.

Unbekannte haben am Mittwoch versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Baron-Kückh-Straße in Rheinau-Freistett zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 17.45 Uhr.

Die Einbrecher wollten durch das Aufschieben der Schiebetüren in das Innere des Supermarkts gelangen. Zeugenaussagen zur Folge erschreckten sich die Täter jedoch durch die Auslösung der Alarmanlage und flüchteten daraufhin in eine unbekannte Richtung, so die Polizei weiter.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern liefern können, werden gebeten, sich mit den Polizeibeamten des Polizeiposten Rheinau in Verbindung zu setzen. Unter (0 78 44) 91 14 90 können sich Zeugen bei den Beamten melden.