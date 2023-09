Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Mittwochmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos auf der Sternenstraße in Rheinau gekommen.

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Mittwochmittag in der Sternenstraße in Rheinau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei vier Personen verletzt.

Unachtsamkeit führte zu Unfall

Eine 44-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Sternenstraße Richtung Hauptstraße, als sie in Höhe der Stoppstelle eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin übersah.

Durch den Zusammenstoß der Autos wurde die 44-Jährige Unfallverursacherin sowie drei weitere Insassen der übersehenen Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.