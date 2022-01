Rheinauer Eisbade-Aktion hat auch Teilnehmer auf anderen Kontinenten

Zum zweiten Mal sind unerschrockene Schwimmer in Rheinau, in der Region, aber auch auf anderen Kontinenten ins eiskalte Wasser gestiegen und haben gleichzeitig Geld für einen sozialen Zweck gesammelt. Was im vergangenen Jahr eigentlich als coronabedingte Notlösung und Ersatz für das abgesagte Neujahrsschwimmen gestartet worden war, hat diesmal noch größeren Anklang gefunden, sagen die Veranstalter.

417 Teilnehmer machten mit

„Mit 417 Teilnehmern und einem Spendenbetrag von 24.250 Euro übertraf die Aktion sogar noch das fantastische Ergebnis aus dem Vorjahr“, sagt Initiator Hans-Dieter Rahner, „und das trotz Schmuddelwetters und wenigen Sonnentagen“. Fast 400 Menschen waren es im vergangenen Jahr.

Gemeinsam mit Thomas Muckenhirn hatte er im März 2020 die Aktion „Cold Water Helps Children – Anbaden statt Neujahrschwimmen“ ins Leben gerufen. Damit wird der der Bau eines Elternhauses des Vereins für krebskranke Kinder in Freiburg unterstützt.

Zum Auftakt waren die ersten Teilnehmer Anfang Dezember bei geschätzten fünf Grad Wassertemperatur in den Honauer Badesee gesprungen. Sieben Wochen lang hatten die Teilnehmer danach Zeit, um mitzumachen, ins kalte Wasser zu steigen und das mit einem Foto zu dokumentieren – vom Pool über Seen und Regentonnen bis zum Bachlauf oder einem „Bad“ im Schnee.

So feierte unter anderem eine Gruppe eine „Anbade-Geburtstagsparty“ am Badesee in Helmlingen, bei der allein eine vierstellige Summe zusammenkam. Die Vorgabe: eine Minute lang sitzend, liegend, knie- oder knöcheltief im kalten Wasser durchhalten. Mancher versuchte da, sich wenigstens mit Mütze und Handschuhen ein bisschen auszuhelfen.

Aber nicht nur in der Region gingen Teilnehmer baden – wenn auch bei deutlich weniger frostigen Temperaturen: „Selbst aus der Südsee, Thailand und den USA wurden Fotos geschickt“, berichtet Hans-Dieter Rahner. „War das Wasser zu warm, wurden die Körpertemperaturen eben mit Speiseeis oder Kaltgetränken nachgekühlt.“

Rahner organisiert seit 1988 das Neujahrsschwimmen in Rheinau. Wegen der Pandemie hatte das Großevent in der „World of Living“ in Linx abgesagt werden müssen.