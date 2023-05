Mit einer Petition wollen Eltern den Rheinbischofsheimer Kinderhort retten. Bei der Einwohnerversammlung übergab die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende des Kindergarten Storchennest, Sonja Hummel an Noch-Bürgermeister Michael Welsche (parteilos) und Ortsvorsteher Robert Reifschneider eine Petition mit über 500 Unterschriften von Eltern und Großeltern aus Rheinau und Umgebung zum Erhalt des Hortes.

Die Not der Eltern ist groß, denn selbst eine verlässliche Grundschule kann nicht das leisten, was der Hort seit Jahren brachte. Wir fühlen uns alleingelassen. Sonja Hummel, Elternbeiratsvorsitzende des Kindergarten Storchennest

„Wir möchten damit den Wunsch des Erhalts des Hortes bekräftigen“, erklärte Hummel. „Die Not der Eltern ist groß, denn selbst eine verlässliche Grundschule kann nicht das leisten, was der Hort seit Jahren brachte. Wir fühlen uns alleingelassen.“ Insgesamt besuchen laut Hummel 20 Kinder den Hort, 14 Kinder bis 14 Uhr und sieben bis 16.30 Uhr. Insbesondere für die Betreuung der Schulkinder in den Ferien sei der Bedarf der Eltern groß.

Ganztagsschule als einzige Alternative

Hummel verlas einen Brief von Kathrin Glaser, die von der Hortschließung gleich doppelt betroffen sein wird. „Die Schließung ist für uns eine Katastrophe“, so formulierte Glaser in ihrem Brief. „Die einzige Alternative, die uns derzeit bleibt, ist unsere Kinder an der Freistetter Ganztagesschule anzumelden. Das ist unseren Kindern, die sich hier in Bische ein soziales Umfeld aufgebaut haben, nicht fair und wir als Eltern werden die Tränen, die fließen werden, trocknen müssen.“

Der Hort, der die vergangenen 15 Jahre vom evangelischen Kindergarten im Hans-Schwindt-Haus betrieben wurde, soll mit Ende des Schuljahres geschlossen werden.

Rückhalt der Stadt fehlt

Seit Bekanntwerden der Schließung bemühen sich die betroffenen Eltern um konstruktive Lösungen. Bereits beim Ortsrundgang mit dem Bürgermeisterkandidaten und nun neuen Bürgermeister Oliver Rastetter (CDU) hatte die Elternbeiratsvorsitzende vom Kindergarten Jana Wacker das Leid der berufstätigen Eltern beklagt.

„Viele berufstätigen Eltern haben dann eine große zuverlässige Betreuungslücke und wissen nicht so recht weiter“, bedauerte sie damals und klagte: „Es fehlt uns an Rückhalt von der Stadt.“

Ihr Ziel war es, wenn die Stadt nicht einspringt, einen anderen Träger zu finden. Bezüglich des Aufbaus neuer Räume für den Hort wie dem alten Ärztehaus neben der Schule signalisierten die Eltern, dass sie bei der Renovierung sowohl mit Tatkraft als auch Spenden unterstützen würden.

Ferienbetreung durch die Caritas in Freistett

Laut Reifschneider wird nicht nur das Personal für die neue Kindergartengruppe benötigt. Auch die Räume entsprechen nicht mehr dem notwendigen Standard. Reifschneider nahm den Druck der Eltern sehr ernst und hat sich bereits vorab intensiv nach Räumen, Personal und Träger umgeschaut. „Der Hort ist zwar keine städtische Einrichtung“, meinte er mit Blick Richtung Welsche. „Aber ich sehe es als meine Aufgabe, zu helfen und eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.“

Während die offene Ganztagesschule in Freistett Betreuung bis 16 Uhr bietet, bieten die Grundschulstandorte in Helmlingen und Diersheim lediglich eine verlässliche Grundschule bis 14 Uhr.

Dieses Angebot soll laut Ausführungen der Verwaltung bei der kommunalen Bedarfsplanung der städtischen Kindertageseinrichtungen bei der vergangenen Gemeinderatssitzung nun auch für Rheinbischofsheim nach Prüfung des Bedarfs durch die Schulleitung im Juli ab dem kommenden Schuljahr angeboten werden.

Für die Ferienbetreuung wurde auf die bereits bestehende Betreuung durch die Caritas in Freistett verwiesen.

Doch darin sah Hummel keine wirkliche Alternative: Was machen die Familien, die bisher das Hortangebot bis 16.30 Uhr nutzen und weiterhin brauchen?