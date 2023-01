Schmuck und Bargeld gestohlen: Unbekannter dringt in Freistetter Wohnung ein

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag in eine Wohnung in Rheinau-Freistett eingebrochen. Er stahl Schmuck und Bargeld.

Ein Unbekannter ist am vergangenen Dienstag zwischen 15 und 18.15 Uhr in eine Wohnung in der Kirschbaumstraße in Rheinau-Freistett eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, brach der Täter gewaltsam eine Terrassentür auf und durchsuchte im Innern alle Räume. Der Unbekannte entwendete Schmuck und Bargeld aus der Wohnung.

Das Polizeirevier Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen.