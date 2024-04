Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist am Montagnachmittag in Rheinau ein Mann ums Leben gekommen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag in Rheinau gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen ein Roller und ein Lastwagen zusammen. Der Unfall ereignete sich auf der sogenannten Nato-Straße in Höhe Diersheim im Bereich des Rheinwärterhauses.

Unfallursache nicht geklärt

Bei dem Unfall wurde der 70-jährige Rollerfahrer getötet. Die sogenannte EDF-Straße direkt am Rhein musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.