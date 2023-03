Unbekannte Person bricht in Lebensmittelmarkt in Freistett ein

Ein Einbrecher in einen Supermarkt in Freistett in der Stadt Rheinau war erfolglos. Dieser brach eine Seitentür des Marktes auf und löste den Alarm aus.

Eine bisher unbekannte Person ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Freistett in der Stadt Rheinau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, löste der Unbekannte den Alarm des Marktes aus.

Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen aufgehebelte Seitentür fest. Ein Diebstahlschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Der angerichtete Sachschaden kann die Polizei noch nicht endgültig einschätzen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker nahm die Polizei die Ermittlungen auf.