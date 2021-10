Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rheinau

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Rheinau gesprengt. Dabei wurde ein Bankpavillon komplett zerstört. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstagmorgen mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall am Bankpavillon in der Straße „Am Glockenloch“ gemeldet.

Der Mann habe mehrere maskierte Personen beobachtet, die nach der Sprengung den Geldautomaten leer räumten und mit einem dunklen Pkw flüchteten.

Unbeteiligte Personen wurden nach offiziellen Angaben durch die Explosion nicht verletzt.

Bankpavillon in Rheinau wird bei Geldautomatensprengung komplett zerstört

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Pavillon wurde komplett zerstört. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln seit dem frühen Dienstagmorgen und sichern zudem Spuren.