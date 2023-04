Von Lauf nach Rheinau: Oliver Rastetter will es noch einmal wissen

Nach 16 Jahren als Bürgermeister hat Oliver Rastetter in Lauf nicht mehr kandidiert. Jetzt sucht er in Rheinau eine neue Herausforderung in einem Amt, das zunehmend schwieriger geworden ist.

Er will noch einmal. Als Oliver Rastetter (CDU) ankündigte, sich nach zwei Amtszeiten nicht erneut um das Amt des Laufer Rathauschefs zu bewerben, war das eine dicke Überraschung. Doch Rastetter, der einst als jüngster Rathauschef im Südwesten Furore gemacht hat, will durchstarten. Am Sonntag hat er gute Chancen, in Rheinau zum Nachfolger von Bürgermeister Michael Welsche gewählt zu werden.

Es geht um ein Amt, das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht einfacher geworden ist. „Es wird zunehmend schwieriger, alle Aufgaben abzudecken“, sagt Rastetter mit einem Blick auf den grassierenden Personalmangel im Öffentlichen Dienst.

Dazu kommt: Der Klimawandel, die Integration der Flüchtlinge, die Digitalisierung und die damit verbundenen Erwartungen machen das Regieren nicht leichter.

Bürgermeister vor gewaltigen Aufgaben

Die Bürgermeister, angesichts der Kommunalverfassung im Südwesten einst als „kleine Könige“ beneidet, sind unter Druck. Warum Rastatter dennoch wieder will, zumal in einer Stadt wie Rheinau mit ihren doch sehr selbstbewussten Ortsteilen? „Mir hat das gemeinsame Gestalten wirklich gefehlt“, sagt er, auch die Kommunikation mit den Bürgern: „Das ist Teil des Lebens.“

Und Rheinau, so wirbt der Kandidat, der seit zehn Jahren in Lauf wohnt, habe genau die richtige Größe: Deutlich größer als Lauf, aber noch nicht so städtisch wie beispielsweise Achern, wo im Herbst gewählt wird. Letzteres, so sagt Rastetter ungefragt, „war für mich nie ein Thema“.

Besonderer Blick auf Nahverkehr in Rheinau

Was würde er anders machen in Rheinau? Die Nähe zu Frankreich berge Potenzial, das noch nicht völlig ausgeschöpft ist, sagt er. Gemeinderat wie auch den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern verspricht er ein konstruktives Verhältnis, das von Offenheit geprägt sein werde: „Ich werde dem Gemeinderat alle relevanten Unterlagen zur Verfügung stellen, das ist mir ganz wichtig“.

Einen besonderen Blick will Rastetter auch auf den Nahverkehr werfen. Das gilt über die Grenze hinweg, nach Kehl oder Lichtenau, vor allem aber nach Achern, wo ja ein neues Krankenhaus entstehen wird.

Beim Dauerthema Kiespacht, wo die Interessen von Wirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft gerade hart aufeinandertreffen, setzt der Kandidat auf Dialog. Alle Interessengruppen sollen an einem „strategischen Leitfaden“ mitwirken, der dann bei weiteren Anträgen auf Erweiterung von Kieswerken herangezogen wird. Wichtig sei dabei auch der Blick in die Zukunft: „Wir müssen uns auch mit der Frage befassen, wie die Seen aussehen, wenn kein Kies mehr gefördert wird.“

Das Anspruchsdenken ist in den vergangenen 20 Jahren gewachsen. Oliver Rastetter, Bürgermeisterkandidat

Mit Kritik an Bürgermeister Michael Welsche – man duzt sich unter Amtskollegen – hält sich Rastetter zurück. Das heißt aber nicht, dass es nichts zu tun gäbe: „Am Ortseingang kann man einiges machen“, sagt der 43-Jährige im Blick vor allem auf den Bereich zwischen Freistett und Rheinbischofsheim. Es gehe um Ästhetik und um die Begrünung. Aufgefallen sei ihm auch, dass es in der Stadt kaum Wildblumenwiesen auf kommunalen Flächen gebe. Kleinigkeiten, aber auf die kommt es bisweilen auch an.

Oliver Rastetter kündigt Arbeit im Team an

„Schnellere Entscheidungen“ und die Arbeit im Team kündigt Rastetter für seine Amtsführung an, falls er gewählt werden sollte. Und er ist sich im Klaren, dass es kein leichter Job werden wird. Das Aufgabenspektrum von Bürgermeistern sei größer geworden, „von ihnen wird erwartet, dass sie rund um die Uhr erreichbar sind“.

Dazu kommt: Die Menschen erwarten mehr. „Das Anspruchsdenken ist in den vergangenen 20 Jahre gewachsen“, blickt Rastetter auf seine Jahre als Rathauschef in Lauf zurück. Die Menschen würden inzwischen voraussetzen, dass die Kommune schnell reagiert, wenn sich die Umstände ändern. Und sie seien einen hohen Standort bei den Dienstleistungen gewohnt.

Das, so fürchtet der Kandidat, könnte vor allem in wirtschaftlich schwierigen Jahren zur Herausforderung werden: „Sie bekommen als staatliche Einrichtung oder Kommune dann Probleme, wen die Zeiten nicht so rosig sind. Dann den Standard wieder zu reduzieren, das wird ganz schwierig.“

In einem kurzen Satz: Warum wollen Sie (noch einmal) Bürgermeister werden?

Rastetter Weil mir das Gestalten mit den Menschen Freude bereitet.

Das ist oft eine 80-Stunden-Woche. Kann man sein Geld nicht einfacher verdienen?

Rastetter Aber nicht schöner.

Was sagt die Familie zu der Idee?

Rastetter Die Familie steht voll und ganz dahinter, sonst wäre es auch nicht möglich.

Ein spannender Fakt über Rheinau bitte, den wir noch nicht kennen.

Rastetter Es gibt keine einzige Kommune in Baden-Württemberg in dieser Größe, die zwei Hallenbäder hat. Und ich meine das nicht negativ.

Worüber haben Sie im Wahlkampf lachen müssen?

Rastetter Gelacht habe ich ganz viel, aber eine spezielle Situation fällt mir jetzt nicht ein.

Was ist Ihnen in den vergangenen Wochen aufgefallen, das Sie sofort ändern werden?

Rastetter Was mir aufgefallen ist: Der Marktplatz gehört begrünt. Das könnte man viel schöner gestalten.

Der sympathischste Wesenszug der Rheinauer?

Rastetter Die Rheinauer sind liebenswürdige Menschen, die auch für den einen oder anderen Spaß zu haben sind.

Wo waren Sie zuletzt im Urlaub?

Rastetter In Bayern.

Und wo wollen Sie unbedingt noch einmal hin?

Rastetter Nach Irland.

Was packen Sie als Lektüre ein?