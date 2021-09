Von Rumänien in die Ortenau: Lange Flucht auf Sattelzug-Auflieger

Tausende von Kilometern durch Europa: In Rumänien waren vier Jugendliche auf ihrer Flucht auf einen Lastwagen geklettert - bis sie der Fahrer in Rheinau-Freistett im Ortenaukreis entdeckte.

In Rumänien waren die Jugendlichen auf einen Lastwagen geklettert, ihre lange Flucht endete nun in einem Industriegebiet in Rheinau-Freistett im Ortenaukreis - entdeckt vom Trucker.

Der Mann hatte am Samstag, gegen 21.30 Uhr, seinen Sattelzug im Industriegebiet abgestellt, schreibt die Offenburger Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Dabei entdeckte er die vier Jugendlichen auf dem Auflieger. Per Notruf alarmierte der Trucker die Polizei.

Eine Streife der Landespolizei nahm sich der Jugendliche an. Die hatten keine Ausweispapiere. Das Quartett war aus Afghanistan geflüchtet, so der Polizeibericht.

Vier Jugendliche sind afghanische Staatsangehörige

Die Landespolizei übergab die Jugendlichen dann der Bundespolizei, die für diese Aufgaben zuständig ist. Die Geflüchteten wurden zur Dienststelle nach Offenburg gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die afghanischen Staatsangehörigen, vom Lastwagenfahrer unbemerkt, in Rumänien auf die Ladefläche gelangt und kamen auf diese Weise in die Ortenau.

Die 15- bis 17-Jährigen stellten einen Asylantrag und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Jugendamts gegeben. Der Lastwagenfahrer durfte gehen.

Der Straftatverdacht gegen ihn bezüglich einer Schleusung erhärtete sich nicht, schreibt die Polizei weiter.