Weltreisende aus Rheinau stecken wegen Corona in Panama fest

Wegen Corona wird die Weltreise von Marie Welsche und Martin Bliss aus Rheinau zum Robinson-Crusoe-Abenteuer. Sie stranden im Lockdown in Panama und leben acht Monate lang im Dschungel.

Sonne, Strand und allerhand exotische Tiere – was will man mehr? Aber das tropische Paradies war plötzlich so gar nicht mehr paradiesisch. Man ahnt es: Corona.

Während in Deutschland zu Beginn der Pandemie Toilettenpapier und Hefe gehamstert worden sind, haben Marie Welsche und ihr Partner Martin Bliss mitten im Dschungel von Panama ein regelrechtes Robinson-Crusoe-Abenteuer erlebt.

Dort verbrachten sie den Lockdown. Inzwischen geht ihre Reise mit dem Campingbus weiter, aber die beiden Rheinauer erinnern sich an aufregende acht Monate im Nirgendwo.