Wiederholter Vandalismus an Hausfassade in Freistett

Erneut haben Unbekannte im Rheinauer Stadtteil Freistett gewütet. Sie richten an einem Wohnhaus beträchtlichen Schaden an. Anwohner sind wütend.

Die Eierschalen liegen noch auf dem Fensterbrett. Und an der Hausfassade am Wohngebäude in der Freistetter Rheinstraße, Ecke Rößbühl sind die „Treffer“ deutlich sichtbar. Hauseigentümer Achim Willems ist entsprechend verärgert, denn die Beseitigung der Verschmutzungen ist aufwendig.

Nicht die erste Sachbeschädigung in Freistett

Es ist nicht das erste Mal, dass Unbekannte die Giebelseite seines Hauses mit Eiern bewerfen. „Bereits im vergangenen Jahr, an Halloween, gab es Eierwürfe“, so Willems. Und vor wenigen Tagen haben die Vandalen wieder zugeschlagen. „Ich habe auch Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet, dort wird es jedoch eher als Bagatellfall eingestuft“, wundert sich der geschädigte Hausbesitzer. „Die Rückstände der Eier lassen sich nur schwer entfernen und verursachen auch dauerhafte Flecken an der Fassade. Die müsste komplett neu gemacht werden, sodass man später nichts mehr erkennt. Da werden ja bekanntlich einige Tausender fällig, für mich absolut keine Bagatelle mehr“, stellt Achim Willems fest.

Geschädigter in Freistett vermutet Jugendbande hinter Sachbeschädigungen

Auch an der Absperrung einer Baugrube, an der Straßenecke haben die Vandalen schon hantiert und die Sicherheitsabsperrung teilweise entfernt. Die findet sich nun auf der anderen Straßenseite, abgestellt an die Fassade der Sparkasse. Achim Willems vermutet, dass eine Handvoll Jugendlicher für die Taten verantwortlich sein könnte. „Die treiben sich hier oft in der Dunkelheit herum, dazu auch eher dunkel gekleidet und die Kapuzen hochgezogen und nutzen die Straße Rößbühl als Durchgang vom Schulgelände bis zu einem Edeka-Markt in der Nähe.Gelegentlich halten sie sich auch im teilweise überdachten Hinterhof, eines ehemaligen Geschäftes, gegenüber, auf“, schildert Willems seine Beobachtungen.

Die Vermutung könnte in die richtige Richtung gehen. „Denn auch auf dem Schulareal kommt es immer mal zu Vandalismus, wie umgeworfene Mülleimer und ähnliches“, erzählt Willems. Er hofft nun, dass vielleicht jemand entsprechende Beobachtungen gemacht hat und mit Hinweisen zur Ermittlung der Täter beitragen kann.