Mann in Ringsheim verletzt sich selbst und weitere Person

Ein 36-jähriger Mann in Ringsheim hat in der Nacht zum Freitag mehreren Straftaten in einem Mehrfamilienhaus begangen. Der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindende Mann fügte sich in einem Kellerraum offenbar selber massive Verletzungen mit einer Glasscherbe zu, wie die Polizei mitteilte. Als ein Mitbewohner diese Handlungen unterbinden wollte, wurde er von dem Mann angegriffen.

Die Polizei konnte den Mann nach ihrem Eintreffen mit Handschließen fixieren. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungswagen und in Begleitung von zwei Streifenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Nachdem er auch im Krankenhaus weiter randalierte und die Anwesenden beleidigte, wurde er durch die Polizei in eine Fachklinik überstellt.

Dem Mann drohen mehrere Strafanzeigen

Dem randalierenden Mann drohen nun Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.