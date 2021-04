Es gibt Dinge im Leben, von denen möchte man sich nur ungern trennen. Ältere Autofahrer möchten beispielsweise ihren alten Führerschein nicht mehr hergeben. Auch wenn es schon längst die Fahrerlaubnis im handlichen Scheckkarten-Format gibt.

„Es ist ein Stück Erinnerung“, weiß Kai Hockenjos von der Kreisverwaltung in Offenburg. Tatsächlich gleichen bei vielen älteren Fahrern die verwendeten Passbilder in den großformatigen grauen „Lappen“, die bis in die frühen 1990er Jahre ausgegeben wurden, meist nur noch sehr entfernt den Personen, die sich heute damit noch als amtlich geprüfte Automobilisten ausweisen. Mindestens 30 Jahre an Lebenserfahrung liegen zwischen ihnen und ihren Fotos aus späten Jugendjahren.

Doch bei allem Erinnerungswert an Zeiten, als an der Tankstelle ein Liter Super noch für runde 99 Pfennige zu kaufen war und es kaum einen Jugendlichen gab, der nicht möglichst pünktlich zum 18. Geburtstag den Führerschein in Händen halten wollte: Der Stichtag rückt näher, an dem die ersten älteren Führerscheine ihr Ablaufdatum erreicht haben. Spätestens bis zum 19. Januar 2033 verlieren die alten Führerscheine ihre Gültigkeit. Viele allerdings schon früher.