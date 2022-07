Unterstützung für Händler

Rund 900 Ortenauer Händler sind auf „Ebay Deine Stadt“ aktiv

In der Hochphase der Corona-Pandemie startete in der Ortenau das Programm „Ebay Deine Stadt“, mit dem die Online-Handelsplattform sich ein regionales Profil gibt und Händlern einen niederschwelligen Einstieg in Online-Verkäufe ermöglichen möchte.