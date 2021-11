Betrunkene Männer randalieren in Hotelanlage des Europa-Parks in Rust

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht auf Sonntag in einer Hotelanlage des Europa-Parks in Rust gewütet. Wie die Polizei bekannt gibt, pöbelten die beiden 29 und 23 Jahre alten Störenfriede in dem Hotel in der Europa-Park-Straße gegen Mitternacht Mitarbeiter und Gäste an.

Als sie daraufhin des Hotels verwiesen wurden, stifteten sie im Außenbereich weiter Unruhe. Die Security griff nun ein und alarmierte die Polizei. Insbesondere der 29-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam, wobei sie von dem Mann ausdauernd beleidigt wurden.

Ein Atemalkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von über zwei Promille. Beide Männer erwarten nun Strafanzeigen.