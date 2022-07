Großeinsatz im Europa-Park: Mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt

Ein Streit zwischen jungen Männern im Europa-Park endete am Donnerstagnachmittag mit mehreren Verletzten. Offenbar war in einem Hotel Pfefferspray im Einsatz.

„Massenanfall von Verletzten“, heißt es bei der Polizei. In einer Hotelanlage des Europa-Parks in Rust sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Offenbar war Pfefferspray in einem Hotel verprüht worden.

Nach Angaben der Polizei hatte es gegen 17 Uhr eine Auseinandersetzung gegeben zwischen zwei Gruppen von jungen Männern. Dabei kam Pfefferspray zum Einsatz. „Dabei wurden auch Unbeteiligte verletzt“, sagt ein Sprecher des Offenburger Polizeipräsidiums.

Derzeit sind am Europa-Park Feuerwehr und Rettungskräfte mit vielen Fahrzeugen im Einsatz, um Verletzte zu versorgen. Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.